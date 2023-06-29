Zonguldak'a Ereğli ilçesinde meydanda gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza saat 14.10 sularında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çarşı istikametine seyir halinde olan G.A.'nın kullandığı 67 NC 072 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen T.D.'ye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile T.D. yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü G.A. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.