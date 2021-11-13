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Otomobilin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybettiği otomobilin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybettiği otomobilin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çay Mahallesi Abdullah Kalaycı Caddesi'nde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 34 ELK 637 plakalı FİAT marka otomobil, sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak karşısında bulunan iş yerine çarptı. O anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde sürücünün aracını park ettikten sonra yoluna devam etmek istediği sırada hızla dükkana girdiği görülüyor.

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