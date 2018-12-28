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Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasında

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Ereğli-Alaplı karayolunun Gülüç Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametine seyir eden S.C. idaresindeki 67 UB 454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan N.S.D. yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldıktan sonra kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Kaza anı güvenlik kamerasında


Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu otomobilin önce refüje çaptığı ardından da takla attığı görülüyor.

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