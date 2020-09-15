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Otomobille motosiklet çarpıştı:1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Olay, Kepez Mahallesi, Ereğli - Zonguldak arasındaki karayolu Kepez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait kontrol noktasındaki kavşaktan çarşı istikametine dönen Yıldıray B.'nin kullandığı 06 FK 1461 plakalı otomobile, Ereğli Devlet Hastanesi istikametinden gelen Selçuk E. idaresindeki 67 ABN 680 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Selçuk E. yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki devlet hastanesine kaldırdı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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