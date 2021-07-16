Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Onur Ş. idaresindeki 67 UA 396 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada Ereğli istikametinden gelen Şeyda Ö. idaresindeki 67 SL 847 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 67 SL 847 plakalı otomobil savrularak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.