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Otomobiller şerit değiştirirken çarpıştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, Gülüç Beldesi Ahos Otel kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alaplı istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan Asrın Ş. G. idaresindeki 14 GB 797 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Kenan D. idaresindeki 54 AV 168 plakalı otomobil şerit değiştirirken çarpıştı. Kazada otomobillerden biri yan yatarak yolda sürüklendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekibi otomobil sürücülerinin ve yakınlarının kendilerini iyi hissetmeleri üzerine müdahale yapmadan olay yerinden ayrıldı.


Kaza yapan otomobiller çekici ile yoldan kaldırılırken, sürücüler kendi aralarında rapor tuttu.

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