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Oturarak Voleybol Türkiye Kupası'nı Kdz. Ereğli Paravolley kazandı

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Adana’da düzenlenen Oturarak Voleybol Türkiye Kupası’nda Kdz.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Oturarak Voleybol Türkiye Kupası'nda Kdz. Ereğli Paravolley takımı Türkiye şampiyonu oldu.


Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Adana'da Oturarak Voleybol Türkiye Kupası düzenlendi. Kdz. Ereğli Bedensel Engelliler Parovoley Takımı, Karabük'ü 3-1 ve Alaplı Alges Takımını 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Eflatun-beyazlı takım finalde Adana ile karşılaştı. Ereğli Belediyespor, finalde rakibi Adana'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ereğli Belediyespor Parovoley Takımı'nın şampiyon olmasının ardından kentte büyük sevinç yaşandı.

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