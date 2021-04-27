Öykü yarışmasında 1. olan öğrenci ödüllendirildi

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen öykü yarışmasında 1. olan öğrenci Muhammet Furkan Davulcu ile öğretmeni ve ailesini makamında kabul ederek, tebrik etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Zonguldak'a gelen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, program kapsamında Kdz. Ereğli İlçesi Terzi İlkokuluna ziyarette bulunmuştu. Okulda incelemelerde bulunan Ziya Selçuk, öğretmenlerin çalışmalarını takdirle karşılayarak yönetici ve öğretmenleri Başarı Belgesi ile ödüllendirdi. Ayrıca başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakamlık tarafından da Başarı Belgesi verilen öğretmenlere belgelerini İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu makamında takdim etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından da okula hediye edilen renkli yazıcıyı öğretmenlere teslim etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Bir İlkbahar Öyküsü” öykü yarışmasında Türkiye 1.si olarak Zonguldak ve Ereğli ilçesini başarıyla temsil eden Kdz. Ereğli İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Muhammet Furkan Davulcu, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu tarafından çeşitli hediyeler ve Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Öğretmenler, İsmail Çorumluoğlu'na yaptıkları ziyarette öğrencilerinin yapmış olduğu avizeyi hediye ettiler. Kaymakam Çorumluoğlu, yönetici ve öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamı dileklerinde bulundu.