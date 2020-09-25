İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oynadığı el yapımı silah patladı, elinden yaralandı

Zonguldak’ta tek atımlık tabanca görevi gören el yapımı silahla oynayan adam silahın patlaması sonucu elinden yaralandı.

Zonguldak'ta tek atımlık tabanca görevi gören el yapımı silahla oynayan adam silahın patlaması sonucu elinden yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Çaydegirmeni Beldesi Merkez Mahallesi'nde gece 02.50 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen İ.S. isimli şahıs; 7.65 çapında tek atımlık tabanca görevi gören, el yapımı silah diye tabir edilen cisimle oynadığı esnada silahın patlaması sonucu elinden vurularak yaralandı.


Hastaneye kaldırılan İ.S.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, silah ve silaha ait mermilere el konuldu. İ.S. hakkında 6136 S.K.M. kapsamında adli işlemler başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.