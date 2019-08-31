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Oyun oynarken garajdan düştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Y.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Y. E. oyun oynadığı sırada evin garajından düşerek yaralandı. Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.


İddiaya göre 8 yaşındaki Y. E. oyun oynadığı sırada evinin önünde bulunan yaklaşık 2 metre yükseklikte ki garajdan düştü. Yaralanan küçük kız için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri minik kıza ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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