Oyuncak makinasını kırıp bozuk paraları çaldılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sahil bandında bulunan bir kafenin önündeki para ile çalışan oyuncak kutusu, kimliği belirsiz kişilerce kırılarak içindeki paralar çalındı.

Olay, sabah saat 05.00 sularında, Bağlık Mahallesi Uzunkum Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kapişonlu 4 kişilik grup, kafe önündeki oyuncak veren paralı makineyi kırdı. Makinenin içindeki paraları alan kişiler, daha sonra olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine gelen kafe görevlileri, durumu fark etmeleri üzerine polise ihbarda bulundu. Kısa sürede kafeye gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kırılan makinenin etrafına şerit çekip incelemede bulundu.

Makinenin kırılan parçalarının bir kısmı çöp kutusundan çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.