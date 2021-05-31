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Oyuncu Ümit Berber kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kanunsuz Topraklar dizisi çekimleri için Zonguldak’ta bulunan oyuncu Ümit Berber, otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kanunsuz Topraklar dizisi çekimleri için Zonguldak'ta bulunan oyuncu Ümit Berber, otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dizi oyuncusu 61 yaşındaki Ümit Berber kalp krizi geçirdiği fark edilince 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyuncu Berber'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa bindirilen oyuncu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncu Ümit Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


61 yaşındaki Ümit Berber'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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