Özdemir, "Mesleki okulları küçümsemeyin"

Meslek lisesi mezunu olarak 30 yıllık süreçte 10 farklı meslek lisesinde öğretmenlik yaptığını anlatan Devrek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Özdemir, şöyle dedi:

"Meslek lisesi mezunuyum. 30 yıllık süreçte 10 farklı meslek lisesinde öğretmenlik yaptım. Mobilya, metal işleri, inşaat, sıhhi tesisat, tekstil vb. gibi meslek alanlarında eğitim veren liseler öğrenci bulamaz oldu. Bugün 1 metrekare parkeyi döşemenin işçiliği 9-12 TL'dir. 100 metrekarelik dairenin parkesi yarım günde döşenebilmektedir. Yarım günde 500 - 600 TL kazanılan başka bir meslek pek azdır. Ancak, ahşap ile ilgili meslek liseleri öğrenci bulamaz olmuştur. Mesleksiz, diplomasız, sertifikasız insanlar çoğaldıkça üretim azalır. AB'nin güçlü ülkesi Almanya'da 100 gencin 70'i mesleki - teknik okullara gidiyor. Bizde ise yüzde 30-40'lık dilim üretici eğitim almakta. Bir çok vatandaşımız hiçbir bilgisi olmamasına rağmen meslek liselerini küçümser. Herkes evladının doktor, hukukçu, mühendis olmasını istiyor. Bu makul bir yaklaşım değildir. Her insan farklı yeteneklerle donanmış olarak dünyaya gelir. Herkes yüzemez, koşamaz ve uçamaz. Evlerimizde kullandığımız 50 kadar aygıtın üretim, bakım ve onarım işlerini meslek lisesi mezunları yapmaktadır. Teknik eleman olarak çalışmak ayıp bir şey değildir. Bu mesleklere mensup insanları küçümsemekten vazgeçmeliyiz. Evladınız ilk ve ortaokulda çok üstün başarı gösteriyorsa, her sene teşekkür ve takdir belgesiyle geliyorsa onu akademik liselere (fen ve Anadolu) yollayınız. Ancak ilk 8 yıl sınıfları zorlanarak geçiyorsa onu üniversiteye sokmak için masraf etmeyiniz. Okul bitirse bile başarılı olamaz."