(Özel) Belde girişinde kuyruklar oluştu, turistler adeta akın etti

Zonguldak'ın turistik Filyos beldesi hafta sonu adeta turist akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği beldede jandarma ekipleri huzur ve güveni sağlamak adına devriyelerini sürdürdü.

Karadeniz'in kıyısında üzerine "modern" şehir yapılmamış tek antik kentin yer aldığı 2 bin 700 yıllık kalesiyle ünlü Filyos beldesinde hafta sonu adeta turist akını yaşandı. Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin karaya çıkartılacağı ve Türkiye'nin 3. büyük limanının da sınırları içerisinde yer aldığı belde, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte beldede tatilci yoğunluğu yaşanmaya başladı. Hafta sonları 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan beldede, yerli ve yabancı turistler Karadeniz'in serin sularında denize girerek serinledi. Vatandaşlar bir taraftan denize girerken, bir taraftan da tarihi ve turistik beldede piknik yaparak hafta sonunu değerlendirdi.

Beldede yoğunluk yaşanırken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler de tedbirlerini arttırdı. Motosikletli ve yaya timler belde genelinde özellikle plaj bölgelerinde devriyelerini sıklaştırdı. Asayiş ve trafik timleri de sürücüler ve araçlar üzerinde denetlemeler yaparak, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlıyor. Asayiş olaylarının neredeyse hiç olmadığına vurgu yapan tatilciler, Akdeniz veya Ege'yi tercih etmek yerine Filyos'u tercih ettiklerini ifade ettiler.

"Filyos Bodrum'u aratmıyor, geleceği olan bir yer"

Almanya'dan Filyos'a gelen gurbetçilerden Erdem Menteş, "Filyos zaten gün geçtikçe gelişiyor. Aslen buralıyım ama Hamburg'dan geliyorum. Park sorunumuz artmaya başladı. Sahiller artık doluyor. Turizm olarak gelişiyoruz. Bodrum, Çeşme'yi aratmıyor. İnsanlarımız geliyor, gelişiyor. Bu sefer gurbetçilerden de akın oldu. İnsanlarımız gurbette bunaldı. Vatanlarına geldiler. Jandarma ekipleri sağolsunlar çok iyi güvenlik sağlıyorlar" diye konuştu.

Ailesiyle tatile gelen Seyfi Ayçiçek ise, "Çok güzel bir yer gerçekten. Tam böyle tatil yapılacak bir yer. Bodrum'u aratmıyor. Geleceği de olan bir yer. Dinlenmek için çok ideal bir yer. Karadeniz olarak çok iyi bir yer. Geldik sakin sakin dinleniyoruz. Denize giriyoruz. İnsanlar pandemide sıkıldı. Pazar günü malum bir de tatil. İnsanlar böyle bir ihtiyaç var. Evde bir yere kadar durabilir. Nihayetinde bundan sonra artık tadını çıkartmaya çalışıyor. Biz de keyfini sürmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.