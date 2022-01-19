Özel eğitim öğrencileri hünerlerini sergiledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, yetenekleriyle hünerlerini sergilediler.

İlçenin Yeşiltepe Mahallesi'nde hafif derecede yetersizlikten etkilenmiş bireyleri; akademik, disiplin ve mesleki gelişim alanlarında desteklemek, iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırıp, bireyi kendi kendine yeterli hale getirip toplumla kaynaşmalarını sağlayan bir eğitim anlayışı ile Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu 44 öğrencisiyle hizmet sürdürüyor. Lise öğrencileri görsel Sanatlar dersinde yapılan mozaik, tablo çalışmaları görsel olarak okul koridorlarında sergilenirken, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim gören lise öğrencileri okulun bahçesinde bulunan serada kendi ürünlerini yetiştiriyor.

El Sanatları Atölyesi'nde yapılan ahşap boyama, bitkisel örücülük, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak ürün üretme çalışmalarını “Elleriyle çalışan insan işçidir. Elleri ve kafasıyla çalışan insan ustadır. Elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan sanatkardır” sözünden üretmeye, sanatkar keşfetmeye devam ediyor.

Okul Müdürü Serkan Ayan bu doğrultuda, temel eğitim hizmetleri vererek öğrencileri kendilerine, ailelerine ve topluma yararlı bireyler haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.