(Özel) Esnafın dikkati sokak köpeğinin hayatını kurtardı

Zonguldak'ta esnaflık yapan Ali Doğan Germekaş, işyerinin bulunduğu binanın arka bahçesinden gelen seslere yönelince mahsur kalan köpekle karşılaştı. Gencin dikkati sayesinde olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri aç ve susuz kalan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Terakki Mahallesi'nde esnaflık yapan 25 yaşındaki Ali Doğan Germekaş'ın bir süre önce işyerinin bulunduğu binanın arka bahçesinden kötü kokular gelmeye başladı. Olay yerine giden genç, duvarları yüksek bir bahçede mahsur kalıp ölen köpek cesedi ile karşılaştı. Yaşadıklarının şokunu üzerinden atamayan Germekaş, aynı bölgeden bu kez sesler duyunca yine bahçeye koştu.

Mahsur kalan köpekle karşılaşan genç, önce köpeği kendi imkanları ile bulunduğu bölgeden çıkartamaya çalıştı. Ancak yeterli olamayınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aç ve susuz bir halde olduğu gözlemlenen ve yorgun haldeki sokak köpeği, korku dolu gözlerle bir süre ekipleri peşinden koşturdu. Çıktığı duvarın üzerinden ana yola çıkmayı cesaret edemeyen köpek tekrar mahsur kaldığı yere kaçtı. İğne ile sakinleştirilen sokak köpeği, Germekaş'ın dikkati sayesinde kurtarıldı. Belediyeye ait araca yüklenen sokak köpeği, bakımevine götürüldü.

Genç hayvansever yüksek duvarlar bahçenin bulunduğu alanın çitlerle kapatılması gerektiğini söyledi.