(Özel) Fındıkta külleme hastalığı, Batı Karadeniz'i de tehdit ediyor

Dünya fındık üretiminin yüzde 73'nü, ihracatının ise yüzde 75'sını elinde bulunduran Türkiye'de, son yıllarda görülen ‘külleme' hastalığı, Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'e doğru yayılıyor.

Tarım Teknik Uzmanı Erol Yılmaz, Son 3 yıldır fındık bahçelerinde görülen ‘külleme' hastalığı, üreticileri endişelendirdiğini ve rekolteyi etkilediğini söyledi. Zonguldak Alaplı İlçesinde Teknik Tarım üzerinde danışmanlık veren Erol Yılmaz, yaptığı açıklamada, bir mantar hastalığı olan küllemenin son günlerde Batı Karadeniz bölgesinde olduğu gibi Alaplı bölgesinde etkili olan mevsimsel dengesizlik nedeniyle hızla yayılma gösterdiğini belirtti.

Hastalık Batı Karadeniz'e doğru yayılıyor

İlk olarak Doğu Karadeniz'de görülen ‘külleme' hastalığının Batı Karadeniz'e doğru yayıldığını, özellikle sahil kesimler başta olmak üzere Alaplı bölgesinde geçen sene olduğu gibi yıl fındıkta külleme yaşandığını ve bu durumun bahçelerin büyük kısmının hastalığın etkisi altında bulunduğuna işaret eden Yılmaz, “Son günlerde fındıkta külleme ile şikayetleri çok almaya başladık. Özellikle birkaç gündür etkili olan yağışlar hastalığın yayılma hızını artırdı. Şuanda bahçelerimizin büyük kısmı bu hastalığın etkisi altında” dedi.

Hastalığın yeni mahsul fındıkta dökülmelere yol açtığını, bunun da kendilerini endişelendirdiğini ifade eden Yıldırım, "Karadeniz Bölgesinde Son 3 yıldır hastalık fındık için en tehlikeli konu haline geldi. Özellikle iki yıldır baş gösteren külleme hastalığı üzerinde çok daha büyük etkiye yol açan bir türüyle mücadele ediyoruz. Külleme hastalığı nedeniyle fındık ürününde kayıplar başlamış. Hızla da artıyor.iyi bir ot mücadelesi ve zamanında külleme ilaçlama yapmazlarsa fındık bahcelerimizin geleceğinden ümitli değilim.eğer bu böyle devam edecekse ürettiğimiz fındığın çoğu çürüğe çıkacaktır. Ve tüccar tarafından randıman tarafından düşük olarak alınacaktır. Bu da gelir kaybına yol açacaktır" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl külleme hastalığının fındık rekoltesinde ciddi kayıplara neden olduğunu kaydeden Yılmaz, “Hastalığın bu yıl da rekoltede kayıplara yol açmasından endişe ediyoruz. Üreticilerimizden külleme hastalığını mutlaka ciddiye almalarını ve acil olarak bahçelerde zirai ilaçlama yapmalarını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Fındık rekoltesinin yüksek olmasını bekliyoruz

Bu yıl Alaplı bölgesinde ocaklardaki dallarda fındık, geçen yıla göre fazla olduğunu ve fındık rekoltesinin yüksek olacağının beklendiğini dile getiren Erol Yılmaz, fındık üreticilerinin bahçeleriyle ilgilenmelerinin önemi üzerinde durarak, gerekli bakım işlemleri ile birlikte, külleme başta olmak üzere hastalıklarla mücadele etmenin üreticilerin yüzünü güldüreceğini ifade etti.