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Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencilerine silah atış eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğünden Özel Güvenlik Ve Koruma Bölümü Öğrencilerine uygulamalı ‘Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi’ verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden Özel Güvenlik Ve Koruma Bölümü Öğrencilerine uygulamalı ‘Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi' verildi.


ZBEÜ Devrek Meslek Yüksekokulu (MYO) Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından uygulamalı silah atış eğitimi verildi.


Emniyet Genel Müdürlüğünün 2019 yılında başlatmış olduğu silahlı kimlik alımına ilişkin ‘Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi' projesi, üniversitede hayata geçerek bir ilk gerçekleşmiş oldu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından verilen silah bilgisi ve atış eğitiminden başarıyla geçen öğrenciler, ayrıca bir kuruma gitmeye gerek kalmadan ‘Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası' almaya hak kazandılar.


Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Üniversitelere bağlı MYO'ların Özel Güvenlik ve Koruma bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin silahlı özel güvenlik sertifikası alması için her İl Emniyet Müdürlüğünde açılacak dersliklerde, konusunda uzman Emniyet Personeli tarafından Silah Bilgisi Eğitimi verilerek Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası alma hakkı mümkün olmuştu.

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