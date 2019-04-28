İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

(Özel haber) Uzun yol şoförünün Amatör Lig maçındaki büyük başarısı

Zonguldak’ta Amatör Küme mücadele eden Güvenlikgücüspor’da, geçici süreyle takımın başına geçen uzun yol şoförü Çağatay Toplu yönetiminde, 8 hafta sonra kazandı.

Zonguldak'ta Amatör Küme mücadele eden Güvenlikgücüspor'da, geçici süreyle takımın başına geçen uzun yol şoförü Çağatay Toplu yönetiminde, 8 hafta sonra kazandı.


Zonguldak'ta 2. Amatör Küme maçında Güvenlikgücüspor ile Tersanespor, Fener sahasında karşı karşıya geldi. Güvenlikgücüspor antrenörü Yusuf Aydın'ın cezası nedeniyle yerine yönetimde yer alan 34 yaşındaki uzun yol şoförü Çağlar Toplu'ya bıraktı. Maç içerisinde bir antrenör gibi oyunculara taktikler veren ve takımı adeta fişekleyen Toplu, seyircilerden büyük takdir aldı. Çağatay Toplu yönetiminde Güvenlikgücüspor, Tersanespor'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra galibiyet almanın sevincini yaşadı. Maçın sonunda Güvenlikgücüsporlu oyuncular galibiyetin büyük mimarı olan Çağatay Toplu'yu havaya atarak kutladı.


Güvenlikgücüspor'un yöneticisi Çağatay Toplu, "Sezon başından beri şanssızlıklar hiç yakamızı bırakmadı. Futbolcu arkadaşlarımızın kart görmesi ve hakem hataları nedeniyle alt sıralara kadar geriledik. Bu maça çok iyi hazırlandık ve yeneceğimizi biliyorduk. Ve çıktık yendik. Özel bir şirkette uzun yol şoförlüğü yapıyorum. Akşam antrenmanlara geliyorum ve takımı yalnız bırakmıyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.