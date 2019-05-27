(Özel haber) Zayıflamak için spora başladı, dünya şampiyonu oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ahmet Mirza Toptaş, 3 yıl önce zayıflamak için başladığı sporda yaptığı çalışmalarla Ukrayna'da düzenlenen 29. WPA Powerlifting Şampiyonası'nda 2 dünya rekoru kırdı ve toplamda 656 kilo kaldırarak dünya şampiyonluğu elde etti.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan endüstriyel projelerde kalite kontrol müdürlüğü yapan Emir ile estetik ve güzellik uzmanı Seçil Toptaş çiftinin oğulları 17 yaşındaki Ahmet Mirza Toptaş, 3 yıl önce hem zayıflamak hem de vücut geliştirmek için spora başladı. Yaklaşık 1,5 yıldır Powerlifting sporu yapmaya başlayan lise öğrencisi Ahmet Mirza Toptaş önce Türkiye, ardından Asya ve Avrupa şampiyonu oldu. Genç sporcu son olarak Ukrayna'da düzenlenen 29. WPA Powerlifting Şampiyonası'nda Squat'ta 251 kilo, Dedlift'te ise 265 olmak üzere 2 kategoride kaldırdığı ağırlıklarla dünya rekoru elde ederken, toplamda 656 kilo kaldırıp dünya şampiyonu oldu.

Disiplinli çalışma dünya şampiyonluğuna taşıdı

Haftada 3 kez World GYM Spor salonuna gelerek 2 ila 5 saat arasında antrenman yapan genç sporcu elde ettiği başarısının disiplinli çalışma sonucu geldiğini söyledi. Bir ağabeyinin kendisini yönlendirmesi ile bu spora başladığını anlatan Toptaş, “Lise öğrencisiyim. 1,5 senedir Powerlifting ile uğraşıyorum. Spora bir abimin tavsiyesi üzerine başladım. Eskiden kendisi de Powerlifting yapıyordu, beni yönlendirdi, o abimin sayesinde başladım. İlk olarak 2 sene önce spor salonuna hem zayıflamak hem de vücut geliştirmek için başlamıştım. Daha sonra Powerlifting sporunun hoşuma gitmesi ile bu spora başladım. Haftada 3 gün antrenmana geliyorum, programa göre bazen 4 veya 5 gün olabiliyor yaptığım programın yoğunluğu ve seviyesine göre. Benim bir antrenmanım 2 veya 5 saat sürüyor, bazen 5 saati bile geçebiliyor. Yanımda bir antrenörüm yok. Kendi disiplinimi kendim sağlıyorum. Disiplinli olmak hoşuma gidiyor. Amacım ve hedeflerim doğrultusunda kendi disiplinimi sağlıyorum. 2018 Ocak ayında Türkiye Şampiyonası'na katıldım onda sadece Dedlift yapmıştım. Dedlift en yüksek kiloyu ben çekmiştim kendi kategorimde. Daha sonra Mayıs ayında hem Squat hem dedlift bunlarda da en yüksek toplam ağırlıkları ben kaldırdım. Son olarak Ukrayna yarışmalarına katılarak bu yarışmayı da kazandım. Ukrayna'da 1.'liği elde ettim. Fullmeet kategorisinde bütün hareketlerin yapıldığında toplamda 656 kilo ağırlığı kaldırarak 1. oldum” dedi.

Bayram: “Dünya şampiyonluğunu bekliyorduk”

Ahmet Mirza Toptaş'a spor salonunun kapısını açan Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenörü Mert Bayram, disiplinli çalışmasından dolayı kendisinden böyle bir başarıyı beklediklerini söyledi. Bayram, “Mirza buraya ilk geldiğinde normalde Powerlifting düşünmüyordu. Spor salonunu kullanıyordu. Ondan sonra Powerlifting'e başladı. Bayağı bir hırslı, istekli, arzuluydu, bunu burada gösteriyordu bize. Sonunda başardı, bizi gururlandırdı, dünya şampiyonu oldu. Gerekli kiloyu kaldırdı, burada da zaten gerekli kiloyu kaldırıyordu. Bayağı iyiydi, kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Baba Toptaş “Oğlumuzla gurur duyuyoruz”

Ahmet Mirza Toptaş'ın Babası Emir Toptaş ise oğlunun elde ettiği başarı ile gurur duyduğunu dile getirdi. Baba Toptaş, oğluna her zaman aile olarak destek verdiklerini belirterek, “Mirza ilk olarak spora tabi ki zayıflamak, formunu tutabilmek için başladı. Daha sonra burada karşılaştığı abileri ve hocaları sayesinde Powerlifting sporunun ona daha uygun olduğunu söylediler. Mirza da bu sporu çok sevdi. Bu sporda sonuna kadar gidebilmek için azim ve hırs ile çalıştı. Şu anda kendisi ile gurur duyuyorum. Dünya Şampiyonu oldu, gelebileceği en yüksek noktaya kadar geldi. Ukrayna'daki turnuvada 656 kilo kaldırarak dünya birincisi oldu. Katılmış olduğu Fullmeet kategorisinde hem squatta hem de dedliftte 2 farklı dünya rekorunu elde etti. Gurur duyuyoruz kendisiyle, destekliyoruz kendisini ailesi olarak. Bazen yaşının küçük olmasından dolayı gelişim sürecini tamamlamamış olması kendisinin bu kadar çok ağırlıklar kaldırması bizi endişelendiriyor. Bunu da kendisi ile paylaşıyoruz ama disiplinli bir şekilde bu işi yürütüyor olması bizi bu endişelerden uzak tutuyor. Beslenmesine çok dikkat ediyor. Normal bir öğrenci sabah erkenden çantasını, harçlığını alır okula gider ama Mirza sabah erken saatlerde kalkıyor okula gitmeden önce kendi besinini yiyeceğini hazırlayıp pişirip beslenme çantasına koyup okula gidiyor. Başından sonuna kadar disiplinli” açıklamasını yaptı.