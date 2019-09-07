(Özel) HDP önünde eylem yapan annelere bir destek de karikatür sanatçısından

Diyarbakır'da HDP desteği ile dağa götürüldüğü iddia edilen oğlu için HDP İl Binası önünde eylem başlatan ve oğluna kavuşan Hacire Akar'ın ardından ailelerin başlattığı eyleme bir destek de Zonguldaklı karikatür sanatçısı Şerif Cihan'dan geldi. Cihan, karikatüründe HDP binasında şeker uzatan bir ele uzanan çocuğun, ardından dağa itildiğini çizdi. Cihan, "HDP'yi dağa açılan bir kapı olarak görüyoruz. HDP'nin gerçek yüzünü karikatüre çizmek istedim" dedi.

Hacire Akar'ın oğlunun dağa kaçırıldığı iddiası üzerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı eylem diğer annelere de umut oldu. Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edilen aileler, HDP binası önünde eylem başlatarak çocuklarını istedi. Ailelere destek çığ gibi büyürken bir destek de Zonguldaklı karikatür sanatçısı Şerif Cihan'dan geldi. Yaklaşık 30 yıldır karikatür çizen Cihan, karikatürlerinin çoğunda toplumsal olaylara değindiğini aktardı.

Bugüne kadar terörün gerçek yüzünü anlatan birçok karikatür çizdiğini ifade eden Cihan, son çizdiği karikatürle de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin yanında olduğunu söyledi. Cihan, "Aynı tür karikatürleri daha önceden çiziyorduk. Türkiye'nin gündemini sürekli meşgul ettiği için bu olay 30-40 yıldan beri hali ile bizde vatandaşız rahatsız oluyoruz. O olaylar bizi de etkiliyor. Ülkede bir terör var buna tarafsız kalmak duyarsız kalmak mümkün değil bizde bu işi yaptığım içinde duygularımı mesajlarımı bu şekilde veriyorum. En son Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binasının önündeki o kadınların çocukları için yaptıkları eylem daha çok duygularımı depreştirdi ve ona istinaden böyle bir karikatür yaptım" dedi.

"Bıçak kemiğe dayandı ki bu tür eylemler geç bile kaldı"

HDP'nin terörle yoğun bir mücadele yapıldığı dönemdeki duruşunu anlatan Cihan, "Aynı düşüncem HDP'yi dağa açılan bir kapı olarak görüyoruz artık. Bir umudu vardı insanların ilk kurulurken silahlar falan bırakılır da insanlar siyasi olarak görüşlerini açıklayabilir kendilerini ifade bilir diye düşündük. Ama kurulduktan sonra hele de şu günlerde terörle yoğun bir mücadele yapılırken sanki dağa elaman yetiştiren dağa bir elaman kazandıran bir yer konumunda gözüküyor. Yani dağın çarşıdaki kapısı gibi konumuna geldi yani. İşte en sonunda da yöre halkı özellikle de anneler buna duyarsız kalmadı artık. Bıçak kemiğe dayandı ki bu tür eylemler yapıyorlar aslında bu tür eylemler geç bile kaldı çünkü hiçbir zaman oradaki bu tip insanlar Kürt halkına hizmet etmedi, zaten sadece dağlara PKK terör örgütüne terörist yetiştirmek, çocukları kaçırmak, dağlarda ellerine silah verip devlete kurşun sıktırmak, bu tip eylemelerin içine girdikleri için siyasi olarak amaçlarının dışına çıktılar" diye ifade etti.

"HDP'nin gerçek yüzünü karikatüre çizmek istedim"

Cihan, "Binaları dahi işte gördüğünüz gibi televizyonlarda da izliyoruz. PKK'nın paçavrasıyla renklendiriliyor. Bu tip mesajlar veriyorlar. Oradaki gençleri kandırıyorlar. Buna duyarsız kalmak mümkün değil. Çocuklar yakalanıyor görüyoruz dağlarda işte. Devlet teslim olun diyor, öldürmek istemiyor. Yakalananların çoğunluğu çocuk. İşte anneler böyle artık perişan durumdalar genelde de fakir insanlar yani. HDP binasının içinde olan insanlar benim şahsi görüşürüm ya aşiret ağası yada köy ağası. Bunlar bu şekilde seçiliyor yani. Bir demokratik bir seçim olduğu gibi görünüyor ama bana göre değil olsaydı o analar o kapının önünde çocuklarını onlardan istemezlerdi. Siyasi bir çözüm üretmek için onlara oy verdiler. Gördüler ki onlar tam tersini yapıyor çocuklarını dağlara koşturuyor zorlan dağlara elaman kazandırmaya gayret ediyorlar. O yüzden de böyle eylem yapıyorlar. Yani kötü bir durum. Ama anaların yaptığı iş çok yerinde. Erkeklerinin de ve her Türk vatandaşının bu tür olaylara terör olaylarına orada yürüyüşler yaparak eylemler yaparak karşı çıkmaları gerekir. Sonuçta orada çoğunlukta Kürt vatandaşları ölüyor çoğunlukta. Mehmetçik de şehit oluyor yazık günah. Ama Kürt halkı büyük zarar görüyor. O yüzden geç bile kalındı bence çok da iyi oldu. O yüzden ben anneleri destekliyorum. HDP'nin gerçek yüzünü karikatüre çizmek istedim" şeklinde sözlerini tamamladı.

Cihan, bu tür toplumsal olayları yansıtan karikatürleri çizmeye devam edeceğini ifade etti.