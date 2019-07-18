(Özel) Laboratuvarları birleştirdiler milyonluk tasarruf sağladılar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip TEKNOLAB ile laboratuvarlar tek bir çatı altında birleştirildi. Bu sayede milyonluk tasarruf sağlanıyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvar dersleri ve araştırmalarda verimliliği arttırmak için TEKNOLAB adı altında yeni bir model uygulamasına geçildi. Yaklaşık bir yıldır uygulanan ve büyük oranda olumlu sonuç alınan uygulamada bölüm bazlı laboratuvar uygulamasından çok disiplinli laboratuvar uygulaması uygulanıyor. Bu uygulamada aynı konuda her bölüme laboratuvar yerine aynı mekanda disiplinler arası tematik laboratuvarlar yer alıyor.

Böylece daha güçlü bir laboratuvar altyapısı oluşturuldu. Aynı cihazın birden fazla alımının önüne geçilerek döviz kaybının önlenmiş oldu. TEKNOLAB ile farklı disiplinden araştırmacıların bir arada çalışması sağlanarak çok disiplinli araştırma üretkenliğin artması hedeflendi.

20 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor

Yaklaşık 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip TEKNOLAB bünyesinde Malzeme, Mekanik, HidroMekanik, Termodinamik, Yer Mekaniği, İnsansız ve Akıllı Sistemler, Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz, Haberleşme, Elektronik Devreler, Mikroişlemciler, Elektrik makinaları, 5G, Sinirbilim ve Biyomalzeme Laboratuvarları yer alıyor.

Hizmete girmesinden itibaren Teknopark için önemli bir Merkez Laboratuvar desteği sağlanmış oldu.

'Yerli ve milli, Türkiye'de başka örneği yok'

Öte yandan TEKNOLAB bünyesinde bulunan Hidrolik Laboratuvarı'nda üretilen Hidrolik Kanal da Türkiye'nin sayılı donanımlarından biri oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından nehir yatakları, köprü yıkılmasıyla ilgili köprü ayaklarındaki oyulmaları ve nehir akımlarını çalışmak için dizayn edilen, yerli ve milli üretimle yapılan ve Avrupa'da 120 bin Euro'ya satılan hidrolik kanal Türk mühendisler tarafından 100 bin TL ye mal edildi.

Hidrolik Kanalı gazetecilere tanıtan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "Avrupa'da 120 bin Euro'ya satılan hidrolik kanal Türk Mühendisleri tarafından ise 100 Bin TL'ye mal edildi. Burası Mühendislik Fakültesinin en gözde laboratuvarlarından birisi. Bunların içinde en özel olanı bu arkamda gördüğünüz hidrolik kanal bu kanal ile nehir yataklarındaki, denizlerdeki pek çok olayı modelleyebiliyorsunuz. Aşınmaları, erozyonları modelleyebiliyorsunuz. Bu cihaz öyle piyasada bulabileceğiniz bir cihaz değil. Arkadaşlarımız bunun için yurt dışından önce bir fiyat teklifi aldı. 120 bin Euro'ydu. Bu pahalı bir sistem olduğu için tasarımı kendileri yaptılar ve yurt içinden bir firmaya bunu imal ettirdiler. Bu proje 100 bin TL'ye mal oldu. Bu artık yurt içine, yurt dışına pazarlanabilir bir ürün oldu. Bu hakikaten bizim için gurur verici bir cihaz olarak ortaya çıkmış durumda. Firmalarımız tarafından yurt dışına pazarlaması yapılabilir" ifadelerine yer verdi.

"Üniversitemiz; laboratuvar açısından en önemli üniversitelerden biri"

Laboratuvarın Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Mustafa Çufalı, "Fakültemiz hem binalar olarak hem de laboratuvar olarak önemli bir yere sahip Türkiye'de. Merkez laboratuvarımız arka arkaya üç bloktan oluşmakta. Üniversitemiz laboratuvar açısından en önemli üniversitelerinden biridir. Binalar bizde diğer fakültelere göre daha fazla önemli bir yere sahip. Öğrenci arkadaşlarımızın tercih edebileceği geldikleri zaman memnun olabilecekleri bir fakültemiz" ifadelerine yer verdi.

Milyonluk laboratuvar cihazları tek çatı altında

Fiziki mekan, laboratuvar olanakları ve öğretim görevlisi kadrosu ile Türkiye ortalamasının üzerinde mühendislik eğitimi-öğretimi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Mühendislik Fakültesi Dekano Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"20 bin metrekare Tekno Lab adında merkez laboratuvarımız var. Fiziki mekan, laboratuvar olanakları ve hoca kadrosu olarak Türkiye ortalamasının çok üstünde mühendislik eğitim öğretimi gerçekleştiriyoruz. Ben öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Büyük şehirde okuyacağız sevdasıyla iyi bir mühendislik eğitimi almaktan mahrum kalmasınlar. Burada gerçekten iyi bir mühendislik eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimize gelecek 50 -60 yıl sürecek mesleklerini iyi öğrenmeleri gerekiyor. Alt yapısı güçlü yerlerde okusunlar. Sırf büyük üniversite diye tercihi yapmasınlar. Biz geomatik mühendisliği bölümünde Türkiye'de ilk üçteyiz, maden mühendisliği bölümünde Türkiye'de ilk altı'dayız. Çevre inşaat disiplinleri kapsayan alanda Türkiye'de bilimsel alanlarda ilk 30 içerisindeyiz. Dolayısıyla çok güçlü bir mühendislik alt yapımız var. Öğrencilerimize tercihlerinde bunu akıllarında bulundurmalarını ve tercih yapmadan önce seçmek istedikleri üniversiteyi, internet üzerinden kadroyu, laboratuvar imkanlarını, fiziki mekanlarını incelesinler o şekilde tercih yapsınlar."