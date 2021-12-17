Özel maden ocağında göçük: 1 işçi ağır yaralı

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait sahada özel bir firmanın işlettiği maden ocağında meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maden ocağında çalışan Ercan Kabuk (42) isimli işçi göçükte kaldı. Mesai arkadaşlarınca bulunduğu yerden kurtarılan işçi acil sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan işçi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan işçinin hastanedeki müdahalesi sürüyor.