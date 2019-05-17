(Özel) Meslek Lisesi öğrencileri, hasta ve yardıma muhtaç yaşlıların evini boyayıp, temizliyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı olan Saltukova beldesinde Saltukova Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi Okulu'nun Hasta ve Yaşlı Bakımı alanında öğrenim gören öğrencilerin “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor” adlı projesi oğlu ile yaşayan Sevinç Topçuoğlu'nun evinde gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında öğrencilerin kendilerine rehberlik edecek koordinatör öğretmenleri eşliğinde Saltukova'da bulunan hasta ve yardıma muhtaç yaşlıların evlerine ziyarette bulunarak, bakım ihtiyaçlarını, evlerinin bakım onarım ihtiyaçlarını ellerinden geldiği ölçüde yapmaya başladılar. Proje de yaşlı ve durumu olmayan Sevinç Topçuoğlu ve oğlunun yaşadığı ev seçildi. Evde Sevinç teyzenin gelini olan Ayşe Topçuoğlu duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Bu proje kapsamında öğrenciler kayın validemin evini boyayıp, temizlemişler. Ben kayınım yardım için aradığı zaman geldim ve gördüğüm manzaraya inanamadım. Böyle yaşlılara, fakirlere yardım ederek memnuniyet yaşatmak, temiz bir ev vermek çok güzel bir şey. Ramazan ayında, bayram öncesi olması insanı duygulandırıyor. Kayın validem Adana'da abisinin yanına misafirliğe gittiği için şuan bu olanlardan haberi yok. Ona döndüğünde büyük bir sürpriz olacak. Öğrencilere ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okulun Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni Gülşah Taştan yaptığı açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor” adlı projesi kapsamında etkinlikler yaptık. Projede, öğrencilerin ailelerinden izin alınarak koordinatör öğretmenleri ile daha önceden tespit edilen bakıma ve desteğe ihtiyacı olan evlere giderek, kendi alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini sahada 2 haftada bir kez ve yarım gün olarak uyguladık. Mesela sağlık eğitimi, ev temizliği, boya badana gibi faaliyetlerde bulundular. Bunun dışında tansiyon ölçme, vital takip yaparak hastalarımızı ve yaşlılarımızı sürekli kontrol ettiler. Bu proje kapsamında ekibimizden Edebiyat Öğretmenimiz Celil Aydın, Okul Müdürümüz Muhammet Türkyılmaz, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Zeynep Yanık, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni Türkan Erdönmez ve burada olamayan hocalarım bizlere eşlik etti. Bu proje kapsamında Saltukova esnafından çok destek aldık. Boya, fırça temin ettiler. Onun dışında erzak, kıyafet yardımında bulundular. Daha öncede gittiğimiz evdeki çocuklara da oyuncak, kırtasiye ihtiyacının yanında gıda yardımında bulunabildik. Öğrencilerimizin uygulayarak öğrenmelerini sağlamak istedik” dedi.

18 öğrenciden oluşan ekibiyle etkinlikleri yapan Öğretmen Taştan, “Uyguladığımız “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor” projemizin sonuna geldik. Kendi istekleriyle, gönüllü olarak projeye katılan 18 öğrencimize çok teşekkür ediyorum. Hepsinin emeklerine sağlık” diyerek öğrencilerinden alkışları topladı.

12'inci sınıf öğrencilerinden Eda Nur Güncan, “Sevinç teyze'nin evini boyadık, temizledik. Evde bulunanlara sağlık hakkında eğitim verdik. Bizim için gönül işi oldu. Arkadaşlarımla beraber hem eğlendik hem de çok güzel bir ekip çalışması yaptık. Okulda öğrendiklerimizi burada uygulama fırsatı bulduk. Ben öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Evin iç ve dış bakımını yapan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde evden mutlu bir şekilde ayrıldılar.