(Özel) Palamut küstü, fiyatlar yükseldi

Balık avından boş dönen teknelerin eksikliklerini tamamlayan balıkçılar, durağanlığın ardından palamudun yeniden bollaşacağını umut ediyor.

1 Eylül itibariyle denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla birlikte avcılığa başlayan balıkçılar, bu sezon bolca palamut avladı. Palamudun yanı sıra zaman zaman istavrit ve çinakop da avlayan balıkçılar, bir kaç günlük durağanlık yaşamaya başlayınca hazırlıklarını limanda sürdürüyor. Bu yıl palamut bolluğunun yaşanmasıyla birlikte vatandaşların ucuz balık yediğini söyleyen 72 yaşındaki Kayhan Saka, yaklaşık 7-10 günlük durağan sürece girildiğini söyledi. Kilimli Limanı'ndan çıkan çoğu teknenin boş olarak geri döndüğünü söyleyen Saka, bu sürecin kısa olduğunu vatandaşın yeniden bolca palamut tüketebileceğini umut ettiklerini ifade etti. Saka, emekli olmasına rağmen hobi olarak balıkçılıkla uğraştığını belirterek şöyle dedi:

"25-30 senedir balıkçılıkla uğraşıyorum. Bu sene bolluk var. Çok iyi balık var. Kestane karası fırtınası sebebiyle balık bu dönem az olur. Bugün bütün kayıklar boş geldi. Burada her zaman balık var. Ama bir hafta on gün balık olmaz. Sonra yeniden palamudun çoğalacağını umut ediyoruz. Palamutun yanı sıra çinakop da var. Ben emekliyim. Hobi olarak bu işi yapıyorum. Bunu da yapmazsam günüm geçmez."

"Birkaç güne normale döneceğini umut ediyoruz"

Palamudun sezon başından bu yana 10 liradan satıldığını ancak son günlerde balık fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Murat Bozkurt, vatandaşların tezgahlarda farklı çeşit görmek istediğini aktardı. Bozkurt, "Satışlarımız çok şükür iyi gidiyor. Sezonun başında balık 10 liradan başladı. Ama bir iki günden beri balık fiyatları yükseldi. Bu da balığın azaldığından değil de balık kendini değiştirdi. Balık fiyatları yükseldi. Bir kaç gün sonra normale döneceğini umut ediyoruz. Vatandaş artık palamut yemek istemiyor. Başka çeşit görmek istiyor. Çeşit inşallah olacak. Bekliyoruz" diye konuştu.

Bozkurt ayrıca tezgahlara gelen bazı küçük balıklar sebebiyle denetime tabi tutulduklarını ve ceza ile karşılaştıklarını bu sebeple de belirlenen boy oranından küçük balık avlanılmamasını istedi.