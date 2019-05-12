(Özel) Zonguldak'ta ilk organik fındık fabrikası kuruluyor

Alaplı Ziraat Organik Fındık Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Recep Gündoğdu, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulmakta olan organik fındık fabrikasını yeni sezona yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin ve Batı Karadeniz'in en önemli fındık üretim merkezlerinden biri olan Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Alaplı Ziraat Organik Fındık Fabrikası AŞ, Türkiye'nin ilk organik fındık kırma işleme ve paketleme entegre fabrikasını Ereğli OSB'de kuruyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Gündoğdu, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklemesi Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibesi ile başlanan organik fındık fabrikasında çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bakanlığın yüzde 50'ye varan desteği ve 1 milyon 500 bin Türk lirası öz sermaye ile tesisin 3 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Fabrikamız dünyanın ilk organik kırma, işleme ve paketleme entegre fındık fabrikasıdır. Fabrikamız yılda 3 bin 500 ton organik fındık işleyerek dünya pazarına ihraç edecektir. Alaplı'da 600 organik fındık üreticisi mevcuttur. Fabrikamız dünya organik fındık pazarının taleplerine göre kurulmuştur. Tam kapasiteli üretim yapıldığında 60 kişiye iş imkanı sağlayacaktır. Fabrikamız yeni fındık sezonuna yetiştirilmeye çalışılıyor, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 dönümlük alan üzerinde yapımı süren organik fındık fabrikası tamamlandığında 60 kişiye istihdam sağlayacak.