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Özer, Zonguldak BEÜ'de

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi eski rektörü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof.

Dr. Mahmut Özer, Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı makamında ziyaret etti.


Rektörlük girişinde karşılanan Prof. Dr. Mahmut Özer'e Rektör Çufalı, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyarette Özer, öncesinde görev yaptığı üniversite olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin öncesinde olduğu gibi gelecekte şehre ve ülkeye önemli katkılar vereceğine inandığını kaydetti ve üniversiteye her türlü desteği vereceklerini söyledi. Rektör Çufalı da Bakan Yardımcısı Özer'e Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Batı Karadeniz Bölgesinin en önde gelen bir üniversitesi olması yolunda verdiği emek ve desteklerden dolayı ve nazik ziyareti için teşekkür ederek üniversitede yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette, Bartın Üniversitesi Re8nktörü Prof. Dr. Orhan Uzun da hazır bulundu.

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