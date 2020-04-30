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Özil'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in, küçük yaşta çekilmiş fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in, küçük yaşta çekilmiş fotoğrafı sosyal medyayı salladı.


Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil'in 3 yaşında çekilmiş olduğu tahmin edilen fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Memleketi Devrek olan Özil'in, 'Devrekliler' isimli sosyal medya hesabından paylaşılan çocukluk fotoğrafı paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Paylaşımda ise "Kim bilebilirdi ki günün birinde Devrek Hışıroğlu Köyü'nden gurbetçi bir ailenin evladının dünyaca ünlü futbolcu olacağını?" notu yer aldı. Fotoğrafın ise Almanya'da evinin bahçesinde çekildiği tahmin ediliyor.

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