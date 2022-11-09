Palamuda doyan vatandaş, balığı binlerce yıllık gelenekle saklıyor

Zonguldak'ta palamut bolluğunun ardından balığa doyan vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle balıkları lakerda ve salamura yaparak saklamaya çalışıyor.

Karadeniz'de bu yıl yaşanan palamut bolluğunun ardından vatandaşlar; balığı daha uzun sürelerde saklayabilmek için lakerda ve salamura yapmaya başladı. Olta ile tutulan ve yağlı balıklardan yapılan lakerda için 20 günlük süreç yaşandığını aktaran vatandaşlar, "Palamut tok balık olduğu için insanlar pek yiyemiyor. O yüzden lakerda ve salamura yapılıyor" diye ifade etti.

Büyüklerinden öğrendiği konserveyle balık saklama yöntemini hobi olarak yaptığını anlatan 60 yaşındaki İsmail Hakkı Balta, "Atadan babadan balıkçıyım. Bu işler benim hobim. Aynı zamanda ticari olarak da bu işi yapıyorum. 60 yaşındayım. 8 yaşından beri denizdeyim, balıkçılıkla uğraşıyorum. Lakerdayı hobi olarak kendimize ve dostlarımıza yapıyoruz. Ticari olarak yapmıyorum. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımıza da bu işi severek öğreterek de yapmaya çalışıyoruz. Bu bir gelenektir. Çok eski bir gelenektir. Bunu biz atalarımızdan öğrendik. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, gelecek nesillere de bu geleneği sürdürebilmek için dostlarımıza göstererek yaptık" dedi.

"Balığın lakerda haline gelmesi için 20 günlük süreç var"

Palamut ve torikten yapılan lakerdanın 20 günlük süreçte hazır hale geldiğini anlatan İsmail Hakkı Balta, hazırlama sürecini de şöyle anlattı:

"Balıkhanelerde salamuralar yapılıyor. Tuza banılarak yapılıyor. Bir kiloluk konserve kavanozunu 350 liraya satıyorlar. Bunda emek var. Lakerda haline gelmesi için bunun 20 günlük safhası var. Önce balığı dilimliyoruz. Buzlu deniz suyunun içinde iki gün tutuyoruz. Kemiğinin içinde ilik vardır. İliğini alıyoruz. Tekrar buzlu deniz suyunun içine bırakarak iki gün daha dinlendiriyoruz. Tekrar tuza buluyoruz. 10 gün de tuzda pişiyor. Bu hale gelecek. Tuza değen taraflarını ayıklayarak kılçığını çıkartarak sadece lop etini ayçiçek yağının içinde koruyoruz. 10 gün durduktan sonra içindeki tuzu da alıyor. Tuzsuz bir hale geliyor. Sofraya sunacağımız zaman dereotu, üzerine limon, sızma zeytinyağı ve ev yapımı elma sirkesi hafif gezdirdiğinizde tadına doyum olmaz. Salamurayı yapacaksan olta balığı yada torik olacak. Olta balığı olacak. Yağlı balık olacak. Yemsiz balık olacak. Bunun bir zamanı var. Balık tam yağlanmış olacak. Lakerdada balığın kendi yağıyla beraber olması, ayçiçek yağı ile yapıyoruz. Hafif olması için ayçiçek yağı koyuyoruz. Millet balığa doydu. Bu sefer ne yaptı elde kalmaya yüz tutacak, dolapta saklama ömrü az olduğu için insanlar lakerdaya yoğunlaştı. Palamut tok balık olduğu için insanlar pek yiyemiyor. O yüzden lakerda ve salamura yapıldı."