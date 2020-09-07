Palamut büyüdü esnafın yüzü güldü

Zonguldak'ta av yasağının bitmesi sonrası tezgahlar hareketlenmeye başladı.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından bu sene bol olan palamutun balıkçıların ve esnafların yüzünü güldürüyor. Tezgahlarda yer alan mezgit ve palamut büyümeye başladı. Tane palamutun ağırlığı 300 -400 gramı bulması Palamutun tanesi 15- 20 TL'den satılırken mezgit ise 25 TL'den alıcı hem esnafı hemde vatandaşları sevindirdi. Tezgahlarda bulunan buldu.