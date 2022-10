Palamut fiyatları dibe vurdu: 700 gram palamut 25 TL

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde palamut fiyatları dibe vurdu. Geçtiğimiz hafta büyüklüğüne göre tanesi 60-70 TL arasında değişen fiyatlardan satılan palamut bu hafta tanesi 25 TL'den satılmaya başladı.

Kdz. Ereğli ilçesinde palamudun ağırlığı yaklaşık 700-800 grama çıkarken tane fiyatı 25-40 TL arasında değişen fiyatlardan satılmaya başlandı. Balık fiyatlarının ucuzlaması vatandaşlarında yoğun talep göstermesine neden oldu. Balıkçı esnafı palamut fiyatlarının bundan daha aşağı düşmeyeceğini belirterek, kışlık stok yapmak isteyen vatandaşları bu hafta almaları tavsiyesinde bulundu.

Balıkçı esnafından Bilal Sezgin diğer balık türlerinin az olduğunu, palamudun ise denizden bol miktarda çıktığını söyledi. Sezgin gazetecilere yaptığı açıklamada “Geçen haftaya göre fiyatlarımızda düşüş var. Geçen hafta palamutların fiyatı 50 TL'ydi, bugün tanesi 35 TL veya 3 tanesi 100 TL olarak satmaktayız. Şu an 1 tane palamut 700-800 gram gelmektedir. Şu anda palamut fiyatları çok iyi, palamutta bolluk var ama gidişata göre ayın sonunda ne olur bilinmez. Şu an palamuttan başka mezgit çıkıyor barbun var, istavrit var, çinekop var bunların hepsi yerli balıklarımız. Şu anda mezgidin fiyatları yüksek biraz, kilosunu 150 TL'ye satmaktayız. Çünkü palamut fazla olduğu için mezgide pek rağbet olmadı için fiyatı yüksek oluyor. Çinekop ve barbunun fiyatları da yine 150 TL' satılmakta. Şuan gidişat çok iyi ama ne kadar sürer bilmiyoruz. Umudumuz daha 1-2 ay devam etmesi. Şu an hamsi gözükmediği için palamudun devam etmesi lazım. Çok çıkarsa fiyatlar düşük olur, az çıkarsa fiyatlar yüksek olur. Eğer hamsi çıkmazsa palamut daha devam eder ama hamsi gözükürse palamudumuz biter. Çoğu kayıklar buraya vermediği için, hepsi dışarıya nakliye yaptığı için balık biraz pahalı oluyor ama hepsi buraya verseler balıklarımız biraz daha ucuzlar. Halkımız bunu 3 tane 100 değil 4 tane 5 tane 100 TL'ye yer. Bize balık vermedikleri için fiyatlar da biraz yüksek oluyor. Ereğli'de büyük teknelerimiz yok, gırgırların hepsi dışarıdan gelme. Samsun, Ordu, Trabzon, Sinop hep o taraflardan gelme olduğu için hep kendi gırgırlarına gönderiyorlar, bizim buraya pek fazla balık vermiyorlar ama hepsi buraya verse piyasa biraz daha düşer” dedi.

“Temizlenmeden dipfrize atılan balıkta acılık olur”

Balığın saklama yöntemleri hakkında bilgi veren balıkçı esnafından Şenol Sönmez, içi temizlenmeden dipfrize konulan balıkta acılık oluştuğunu ve lezzeti düşürdüğünü söyledi. Sönmez gazetecilere yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Geçen hafta 50-60 TL arasında seyrediyordu, şu anda palamudun fiyatları 25 TL'ye kadar düştü. Yaklaşık olarak bir balık 700-800 gram arasında değişmekte. Vatandaşları da balık almaya bekliyoruz. Mümkünse, imkanları varsa dipfrizlerine alıp atmalarını, aynı zamanda bol bol balık almalarını bekliyoruz. Şu an tezgahta çinekop var, barbun var ama ağırlıklı olarak palamut var. İri sarı kanat, çinekop 100 TL, barbun 70-80 TL, mezgit az çıkıyor 50-60 TL arasında değişmekte. Hamsi de çok az, çünkü palamuttan hamsi kalmadı. Şu anda balıklar taban fiyat. Büyük hava deposu olan kuruluşlar var. Belirli bir fiyatın altında olan bütün balıkları topluyorlar. İlerleyen zamanda balık bittiği zaman soğuk hava depolarından çıkarıp vatandaşlara sunacaklar. Ama vatandaşların balıkları bu fiyattan aşağıya alma imkanları yok, en taban fiyat bu. Bazı yanlış kanılar var vatandaşlara şöyle bir intiba oluşturulmuş; balıklar bütün şekilde dipfrize atılıyor. Dipfrizler muhafaza için olan cihazlardır. Balığın muhafaza edilmesi için ideal soğukluk eksi 20 derecedir. Balığın donma süresi ise 20 saattir. Bu 20 saat süresince balığın içindeki bağırsaklar hala faaliyet halinde oluyor ve balıkta acılık veriyor. Mümkün mertebe balık kesilip, iç organları alınırsa daha uzun süre saklayabilirler. Bu bilgiler de vatandaşların aklında olsun. Dolaba atmak isteyen olursa balıklarını temizlesinler, o şekilde atsınlar. Tuzlama aşamasındaki balıkların öncelikle sağlıklı ve taze olması lazım. Usulüne uygun şekilde kesilmesi, aynı zamanda da tuzlu suyun içinde yaklaşık 20 gün dinlendirilip, iliğinin alınıp hazırlanması gerekir. Lojistiğin en iyi olduğu liman Ereğli limanıdır, kayıkların yanaşması için. Kasa imkanı için, arızalarının giderilmesi için, mazot almak için en uygun liman Ereğli limanıdır. O yüzden bölgedeki avcılık yapılırken gelen balıklar nerenin kayığı olursa olsun öncelikli tercih yeri Ereğli'dir. Vatandaşta da şöyle bir kanı var, onu da aydınlatalım; ‘buranın balığı tutuluyor ama buranın vatandaşı yiyemiyor' asla öyle bir şey yok. Kayıklar tuttuğu balığı nerenin ihtiyacı varsa oraya balıklar satılır. Tekneler başka şehirlerden geliyor, avcılığını yapıyor, kendi çalıştığı firmalara veya şehrine balığı yollamakta o adamın hakkı.”