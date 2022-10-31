Palamut hem vatandaşı hem esnafı memnun etti

Zonguldak'ta devam eden palamut bolluğu nedeniyle hem esnaf hem de vatandaş memnun oldu.

Zonguldak'ta haftalardır devam eden palamut bolluğu devam ediyor. Palamudun bol olması da tezgahlara da yansıdı. Tezgahlarda palamut'un 3 tanesi 100 TL'ye satılıyor. Palamudun boyutun büyük olması ve fiyatının ucuz olması hem vatandaşı hem de esnafı memnun ediyor. Öte yandan Hamsi kilogramı 25 TL ve İstavrit ise kilogramı 50 TL'den satıldı. Balıkçı Oktay Ertürk , “Palamut yine geri döndü. Palamutun 3 tanesi 100 TL'ye düştü. Balık boğazdan bu tarafa geliyor. Zonguldak'ta yine balık bolluğu olur. Palamut fiyatları yine düşecek. Vatandaş yine bol bol palamut yiyecek. Deniz şu anda baya sıcak. Palamut sıcağı sevdiği için buradan ayrılmıyor. Karşı tarafta bir şey olmadığı için palamut bu tarafa geliyor. Hamsi bile şu anda yerli 25 TL. Palamut kasım ayını bitirir. Bu sene vatandaş hamsi yer. Fiyatlar uygun olur” dedi.