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Palamutun yokluğunda vatandaş hamsiye doydu

Zonguldak’ta palamutun yokluğunda tezgahları hamsi doldurdu.

Zonguldak'ta palamutun yokluğunda tezgahları hamsi doldurdu.


Tezgahlarda Mezgit 25 TL, İstavrit 25 TL, Somon 35 TL ve Hamsi ise 15 TL olarak yer aldı. Zonguldaklı Balıkçı Kemal Özçep, fiyatların normal olduğunu söyleyerek, bu sezon palamutun yokluğunda vatandaşın hamsiye doyduğunu söyledi.


Balıkçı Kemal Özçep, bu sezon halkın hamsiye doyduğunu söyleyerek, ''Bu sezon hamsiye gerçekten doyduk. Bazıları yok dese de halkımız hamsiye doydu. Bence palamutta dert yanmalıyız. Bu sezon neredeyse tezgahlarda hiç palamut yoktu. İnşallah seneye de palamudun fazla olacağını düşünüyoruz" dedi.

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