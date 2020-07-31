Pandemi kurallarına uygun bayramlaşma

Zonguldak'ta protokol üyeleri, pandemi kurallarına göre düzenlenen programda bayramlaştı. Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüse karşı uyararak, "Son bir haftada vaka sayımız arttı. Maskesiz kesinlikle dışarı çıkmayalım. Akrabalarımızla bile seviyeli şekilde bayramlaşalım” dedi.

Zonguldak Valiliği, Polisevinde protokol bayramlaşma programı düzenledi. Bayramlaşma programı pandemi kurallarına uygun gerçekleşti. Bayramlaşma programında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, pandemi dolayısıyla Kurban Bayramı'nı buruk kutladıklarını söyledi. Vaka sayılarında il dışından gelen vatandaşların da etkisiyle artış meydana geldiğini ifade eden Tutulmaz, “Bugün bayramın birinci günü herkesin bayramını kutluyorum. Pandemi dolayısı ile bu yıl bayramlar buruk kutlanıyor. Biz de bugün bir araya gelmeyi geniş bayramlaşma yapmayı pandeminin yayılmaması açısından yasakladık. Bizler de bu kurallara riayet etmek istiyoruz. Ancak bayramı da hatırlamamız gerekiyor. Çok az sayıda sembolik bir şekilde bayramlaşmayı yapıyoruz. Bayramlar ziyaretlerin olduğu, kucaklaşıldığı, sıla-i rahim yapıldığı ender güzel günler ancak pandemi dolayısıyla bunları doyasıya yaşayamıyoruz. Ben tüm İslam aleminin ve Zonguldak halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Pandeminin başlangıcında Zonguldak sıkıntılı günler yaşadı. Sonra çok iyi günler yaşadık. Ben geldikten sonra vaka sayılarında neredeyse 7-8 gün sıfır vakaların olduğu günler oldu. Ancak son bir hafta içerisinde bilhassa il dışından gelen misafirlerimizin de etkisiyle yeniden bir hareketlenme oldu. Bütün hemşerilerimize şunu ifade ediyorum. Maskesiz kesinlikle dışarı çıkmayalım. Akrabalarımızla bile seviyeli şekilde bayramlaşalım. Bayramlar hareketli olduğumuz günlerdir bu nedenle trafik kurallarına da muhakkak uyalım. Tekrar tüm hemşerilerimize kurallara uymaya davet ediyorum herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

Programa Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.