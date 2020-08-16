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Papağanını kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi evden kaçan sultan cinsi papağanını almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi evden kaçan sultan cinsi papağanını almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı.


Olay Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin Arukan evden kaçan sultan cinsi papağanını almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce ağaçta mahsur kalan Emin Arukan'ı, ardından papağanı kurtardı.

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