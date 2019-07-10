Paravoley Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ereğli'de sürdürüyor

Türkiye Paravoley Milli Takımı, Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Zonguldak'ın Ereğli İlçesin'de bulunan Gençlik Spor Merkezi'nde sürdürüyor.

Türkiye Paravolley Milli Takımı Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Kdz. Ereğli'de bulunan Gençlik Spor Merkezi'nde devam ediyor. Kdz. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, milli takımın antrenmanda ziyaret ederek şampiyonada başarı diledi.

Paravolley Türk Milli Takımı Başantrenörü Yusuf Kenan Kök, Ereğli'deki kamp döneminin çok iyi geçtiğini söyleyerek, “Ereğli'ye daha önce gelmiştik ama bu kez daha da coşkuluyuz. Festivalde insanlar sokaktaydı, eğleniyordu, mutluydu. Biz de gösteri maçı yaptık. Bu da bizi çok olumlu etkiledi. Başkanımızın şahsında tüm ekibe ve Federasyon başkanımıza paravolleye verdikleri bu destekten dolayı tüm takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkan Halil Posbıyık, ''Kamp yeri olarak Kdz. Ereğli seçtiklerinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Kdz. Ereğli halkını onurlandırdınız. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluluk duydum. Önümüzdeki günlerde Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonluğu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Ereğli halkının duaları hep arkanızda olacak. İnşallah Türkiye'ye başarıyla dönersiniz. Ereğli size uğurlu gelecektir" diye konuştu.

Paravolley Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere 13 Temmuz'da Macaristan'a hareket edecek.