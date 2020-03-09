İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Paravolleyde lider ereğli belediyespor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin’de düzenlenen Süper Lig 2.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen Süper Lig 2. Etap müsabakalarında karşılaştığı takımları set vermeden yenerek liderliğini sürdürdü.


Kdz. Ereğli Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen 2. Etap müsabakalarında Karaman Gençlik ve Spor, Diyarbakırspor ve Karaman Özel İdare Spor Kulüpleriyle yaptığı müsabakalardan set vermeden 3-0 galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.


2019-2020 ParaVolley Süper Lig Mersin Etabı Alınan Sonuçlar:


Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Karaman Gsk


Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Diyarbakır


Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Karaman Özel İdare S.K

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.