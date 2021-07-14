Park halinde ki araç çay ocağına girdi, gazeteciler ölümden döndü

Zonguldak'ta park halinde aracın freninden boşalması sonucunda geri geri kayarak ilk olarak kaldırıma ardından çay ocağına girdi. Olay anında çay ocağında oturan gazeteciler ölümden döndü.

Olay akşam saatlerinde kent merkezi doktorlar sokağında meydana geldi. 67 AAZ 813 plakalı park halinde bir otomobil ger geri kayması sonucunda ilk olarak kaldırıma ardından da çay ocağına girdi. Kaza sırasında çay ocağında oturan gazeteciler aracın geldiğini görünce yola atladı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kent merkezinden meydana gelen kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde aracın aşağıdan yukarıya geldiği ve araç şoförünün araçtan inerek dükkana girdiği görüldü. Araç şoförünün dükkana girdiği sırada freni boşalan araç geri geri kayarak ilk olarak kaldırıma ardından çay ocağına girdiği görüldü.

Kaza anını anlatan Emre Can Bayram “Kaza anında biz arkadaşımızın doğum gününü kutlamak için orada oturuyorduk. Bir anda ne olduğunu anlamadan bir aracın üzerimize geldiğini fark ettik ve kendimizi son anda yola attık. Fark etmesiydik daha kötüsü olabilirdi. Şans eseri kimse yaralanmadı” şeklinde konuştu.