Park halindeki araç alevlere teslim oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil park halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Yeni Mahalle İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. S.E.'ye ait 14 DG 931 plakalı otomobil, park halindeyken henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda patlayarak alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar, Çaycuma İtfaiye Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.