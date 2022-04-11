Park halindeki minibüs alev alev yandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yanarak hurdaya döndü.

Yangın, Müftü Mahallesi Cihat Övül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüs kısa sürede alev topuna dönerken mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yangın söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Tamamen yanan minibüs hurdaya dönerken, yangın sırasında sürücülerin otomobilleriyle tehlikeye aldırmadan yoluna devam etmesi dikkatleri çekti.