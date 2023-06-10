Park halindeki motosiklet kül oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosiklet yanarak küle döndü.

Olay, gece saatlerinde sıralarında Akkaya köyünde meydana geldi. Çetin G.'ye ait motosiklet nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Motosikletin yandığını görenler durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İddiaya göre motosikletten önce patlama sesi geldiği, alev aldığı öne sürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri su sıkarak yangını kontrol altına aldı. Motosiklet kullanılmaz hale geldi.