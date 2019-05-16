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Park halindeki otobüs alev aldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hacıosmanlar köyündeki park halindeki minibüs yandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hacıosmanlar köyündeki park halindeki minibüs yandı.


Yangın, Kdz. Ereğli'ye bağlı Hacıosmanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Acar'a ait 67 M 8453 plakalı minibüs park halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan aracı söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Minibüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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