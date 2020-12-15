Park halindeki otomobilin motor bölümü yandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmı sürücüsü çalıştırmak istediği sırada yandı.

Yangın Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Selahattin Malak park halindeki 67 UE 099 plakalı BMV marka otomobili çalıştırmak isterken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kendisini otomobilden dışarı atan sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobilin bagajında bulunan gaz vanasını kapatarak önce güvenlik önlemi aldı ardından da yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri otomobilden yükselen dumanlar nedeniyle tedirginlik yaşarken, itfaiye ekipleri yangınla ilgili olarak tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.