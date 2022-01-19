Parke makinelerinin 30 bin TL'lik kablolarını çaldılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beton parke üretimi yapan tesise giren hırsızlar, çaldıkları yaklaşık 30 bin TL değerindeki kablolarla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, ilçeye bağlı Pınarcık köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beton parke üretimi tesisinden piyasa değeri yaklaşık 25-30 bin TL olan kabloların çalındığını fark eden iş yeri yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık olayı ile ilgili olarak M.A. ve Y.Y. isimleri şahısları tespit ederek operasyon başlattı. Jandarma tarafından gözaltına alınan iki kişi jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.