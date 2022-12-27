Parkenin üzerine asfalt döktüren belediye başkanı: “Teknik bilgiyi herkesin anlamasını bekleyemeyiz”

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Belediyesi parke taşı üzerine sıcak asfalt dökmesi tepkilere neden olmuştu. CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın Çaycuma halkına verdiği cevap ise şaşkınlığa neden oldu.

CHP'li Çaycuma Belediyesi, parke üzerine sıcak asfalt yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından “Yeni Mahalle Yemen Sokak ile Sarıkaş Yaya Köprüsü arası asfaltlanan yol hizmete açıldı” şeklinde paylaşım yaparak duyurdu. Yapılan haberler üzerine Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “ Teknik bilgiyi herkesin anlamasını bekleyemeyiz” cevabını verdi. Cevabı şaşkınlıkla karşılayan insanların tepkileri büyümeye devam ediyor.

CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı paylaşımında şöyle dedi.

"Her zaman söylediğimiz gibi, Asfalt bizim favori yol kaplama malzememiz değildir; asıl malzememiz Beton parkedir. Keşke uygun fiyat olsa beton değil de, doğal parke taşı yapabilsek…Sebebi, kent içinde yolların altyapı nedeniyle zaman zaman kazılmak zorunda kalınmasıdır. Peki, o zaman niye asfalt yapıyoruz? Şöyle: Bugüne kadar asfalt uyguladığımız yerler, bizden önce asfalt olan yerlerin iyileştirmesi, ya da çeşitli nedenlerle kazılarak yüzeyde harita gibi değişik kaplama malzemelerinin yamalı bohçaya dönüşmesi karşısında o yolu toparlamak içindir. Deniz kızı kavşağından Belediyeye kadar Uğur Mumcu Caddesini bu şekilde yapmıştık. Şimdi unutuldu haliyle; ortada refüj, iki yanında bir bölümü beton, bir bölümü parke kaplama idi. Yaya yolu bile yoktu. Altyapısını koruyarak yaptığımız bu güzel caddemizi uzun zamandır sorunsuz kullanıyoruz. Son günlerde de Caddenin Dokap tarafına olan devamını aynı tarzda iyileştirdik. Burada üç sıra halindeki elektrik şebekesi yer altına alındı, yağmur suyu şebekesi yapıldı, sökülen yerlere bisiklet ve yaya yolları yeniden tesis edildi. Bozulan kısımlar betonla doldurularak yüzey asfalta hazır hale getirildi ve asfaltlandı. Bunları mevcut yapıya mümkün mertebe zarar vermeden ve bitkileri koruyarak kuyumcu titizliği ile yapıyoruz. Alttaki kaplama aynı zamanda temel görevi görüyor. Son derece ucuza mal ediyoruz. Biz kendi kaynaklarımızı en hassas şekilde kullanıyoruz. Yolu ve yıllardır yetişmiş ağaçlarını komple sökerek yapmak bizim tarzımız değil. Dokuz yıl zarfında Çaycuma'nın neredeyse bütün yollarını yeniden yaptık. Bir dünya da yeni yollar açtık. Çaycuma'nın çehresini değiştirdik. Bu kadar büyük işler tasarruflu çalışma sayesinde ve sadece kendi kaynaklarımızla gerçekleşti. Elbette iyi niyetli eleştirilere saygılıyız, elbette bu teknik işleri herkesin anlamasını bekleyemeyiz. Ama öküz altında buzağı arayanlara da bizden ekmek çıkmaz."