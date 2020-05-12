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Parklar ve oyun grupları çocuklar için dezenfekte ediliyor

Zonguldak Alaplı İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Nuri Tekin talimatı ile bir süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençler ve çocuklara hafta içi verilecek izin dolayısıyla şehirdeki tüm parklarda dezenfekte çalışmaları başlattıParklarda dezenfeksiyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin “14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.

Zonguldak Alaplı İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Nuri Tekin talimatı ile bir süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençler ve çocuklara hafta içi verilecek izin dolayısıyla şehirdeki tüm parklarda dezenfekte çalışmaları başlattı


Parklarda dezenfeksiyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin “14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verilecek. Biz de Alaplı Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm çocuk parklarının önce köpüklü su ile yıkadık. Ardından hijyen ekiplerimiz büyük bir titizlikle dezenfekte çalışması yapacak” dedi.

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