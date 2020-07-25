İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parmağı kopan madenci hava ambulansı ile sevk edildi

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında parmağı kopan maden işçisi hava ambulansı ile Kocaeli’ye sevk edildi.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında parmağı kopan maden işçisi hava ambulansı ile Kocaeli'ye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre kaza özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Kazada işçilerden S.Y.,nin (36) sol elinin serçe parmağı koptu. Maden işçisi S.Y., ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y.'nin burada yapılan ilk müdahalenin ardından kopan parmağın dikilmesi için Kozlu Şehir Stadyumu'na inen helikopter ile VM Medical Park Kocaeli Hastanesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.