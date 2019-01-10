Pasta kesip fotoğraf sergisini gezdiler

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Karaelmas Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği Belediye Kültür Merkezi'nde fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Açılışa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu, Zonguldakspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, BKM Müdürü Abdullah Bakır, davetliler ve Zonguldak'ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları gazeteciler katıldı.

Karaelmas Gazeteciler Derneği'nin bulunduğu Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen sergide gazetecilerin görev sırasında yaşadıkları zorlukları anlatan fotoğraflar başta olmak üzere 100 dolayında fotoğraflar sergileniyor.

Zonguldak'ta yıllarca görev yapmış duayen gazetecilerin eski fotoğraflarının da bulunduğu sergide medyanın süreci de fotoğraflarla anlatılıyor. Sergi bir hafta boyunca Zonguldak halkına açık olacak. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak, “Burada bir tarih var. Özellikle fotoğraflarla da anlatılmış. Şehrin hafızası ve geçmişini tarif eden bir çalışma olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Erdoğan Bektaş ve misafirler daha sonra gazetecilerle birlikte "10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlu olsun" pastasını birlikte kestiler.