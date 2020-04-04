Pastane ve lokantalara maske ve eldiven denetimi

Zabıta ekipleri yaptıkları pastane ve lokantaların imalathanelerinde denetleyerek hijyen olup olmadıklarını kontrol ettiler. Koronavirüs salgınına karşı Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde pastane ve lokantada çalışanları eldiven giymeleri, hijyen olmaları ve maske takmaları konusunda uyardılar. Zabıta ekipleri ayrıca maske ve eldiven giymeyen görevlileri maske ve eldiven taktılar.