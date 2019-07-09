Pat pat Hırsızı Baba-Oğul Operasyonla Yakalandı: 3 gözaltı

Zonguldak Alaplı ilçesinde 3 adet 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının çalınması olayıyla ilgili Baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi, gözaltına alındı.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda 3 patpat olarak adlandırılan tarım aracının çalınması üzerine çalışma başlattı. En son Alaplı Sanayi içinde gündüz vakti 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, soruşturma kapsamında bir tarım aracı Düzce Karasu ilçesine satıldığı bilgisi ulaştı. Pat patı satın alan kişinin ifadesinde tarım aracını satın aldığını belirtmesi üzerine İE.,ile oğlu RE.,ve U.K yakalanarak gözaltına alındı. Pat pat sahibi ise, “Maalesef talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Emniyet güçlerimiz hırsızları bularak bizlere tarım aletimizi teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirilen patpat araçları, sahiplerine teslim edildi.